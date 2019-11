Đâm chết hàng xóm sau khi ăn nhậu nhân ngày đại đoàn kết

Chiều 22.11, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Long (52 tuổi, ngụ xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân bị thiệt mạng là anh Hoàng Văn Đức (34 tuổi, ngụ cùng xóm với bị can Long).