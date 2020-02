Đâm chết người do mâu thuẫn trong giành quyền xóc bầu cua

Chiều 6.2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ đâm chết người do mâu thuẫn trong sòng bầu cua ngày mùng 3 Tết Canh Tý 2020 , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khới tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Cảnh Ba (25 tuổi, ở xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.