Liên quan đến vụ người đàn ông không trả tiền trúng số đề bị đâm chết ở khu dân cư chợ đầu mối Thủ Đức, ngày 28.4, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Chuẩn (39 tuổi) và Nguyễn Văn Phú (47 tuổi, anh ruột Chuẩn, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi “ giết người ”.

Hiện trường vụ án mạng ẢNH: T.K

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 25.4, Chuẩn đến quán nước trên đường D, khu dân cư chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (P.Tam Bình), để gặp T.V.N. (34 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú P.Tam Bình, TP.Thủ Đức) là người ghi số đề , để lấy 2.220.000 đồng là tiền trúng số đề ngày 24.4.

Tuy nhiên, do tờ phơi ghi số đề của Chuẩn bị ướt, không rõ ngày tháng nên N. không đồng ý trả tiền, dẫn đến hai bên cự cãi. Chuẩn sau đó bỏ đi.

Đến 16 giờ cùng ngày, Chuẩn cùng anh ruột là Phú quay lại quán nước tìm N.. Tại đây, Chuẩn tiếp tục đòi tiền nhưng N. từ chối trả nên bị Chuẩn dùng dao đâm, rồi bỏ đi. Nạn nhân N. bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Công an TP.Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Đến 19 giờ cùng ngày, công an bắt giữ Chuẩn, Phú tại nhà trọ trên địa bàn P.An Phú Đông, Q.12. Hiện vụ đâm chết người vì không được nhận tiền trúng số đề đang được công an điều tra làm rõ.