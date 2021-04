Thanh niên hiếp, giết người yêu quen qua Facebook dương tính với ma túy

Chiều 20.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, trú xã Tiên Hiệp, TP.Phủ Lý, Hà Nam) để làm rõ tội giết người. Ngoài ra, PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố tài liệu để khởi tố Thành về tội hiếp dâm, cướp tài sản