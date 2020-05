Đâm chết vợ, người chồng bị tuyên án tù chung thân

Ngày 21.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Anh Chiến (41 tuổi, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) án tù chung thân về tội giết người. Bị cáo Chiến chính là người nhẫn tâm đâm chết vợ mình là chị Dương Thị Hương (36 tuổi).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 20 giờ tối 30.10.2019, Công an H.Nghi Xuân nhận được tin báo tại nhà Chiến xảy ra vụ án mạng. Khi đến nơi, công an phát hiện chị Hương đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Người thân trình báo, Chiến đâm chết vợ rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao nhọn.

Vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ, Công an H.Nghi Xuân xác định Chiến đang trốn trên ngọn núi gần nhà nên cử trinh sát tiếp cận và gọi điện thoại để vận động nghi phạm này ra đầu thú. Đến khuya cùng ngày, Chiến ra đầu thú và bị Công an H.Nghi Xuân bắt giữ.

Tại phiên tòa, Chiến khai nguyên nhân sát hại vợ là do cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng không được hòa thuận, một thời gian dài xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vợ chồng Chiến cũng nhiều lần có ý định ly hôn nhưng vì con cái nên hai bên níu kéo. Tối xảy ra vụ việc, Chiến và chị Hương xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Chiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Chiến là côn đồ, cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung.