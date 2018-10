Dâm ô với trẻ em diễn biến phức tạp

Trước đó, Công an H.Châu Đức đã phối hợp với gia đình đưa 3 học sinh tiểu học bị ông Hùng dâm ô đi giám định. Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 1.10, tại nhà Hùng có hơn 20 học sinh cấp tiểu học ăn và ngủ trưa. Sau khi ăn cơm xong, cháu N.N.H.Y (10 tuổi) và P.T.N.A (9 tuổi) xuống bếp uống nước, các em còn lại ngồi xem ti vi trên phòng khách.

Lúc này, Hùng đang ở dưới bếp nên gọi hai cháu cùng ngồi xuống võng với mình rồi cho cháu Y. 10 .000 đồng, cháu A. 6.000 đồng. Sau đó, Hùng đã dùng tay sờ soạng lên các vùng kín của hai cháu Y. và A. Do Hùng có hành vi dâm ô làm cháu Y. đau nên nạn nhân đã khóc thì bị Hùng đe dọa, không cho nói lại với gia đình.

Sau khi có hành vi dâm ô với 2 nạn nhân trên, Hùng còn gọi cháu V.T.T.D. (11 tuổi) xuống bếp cũng thực hiện các hành vi dâm ô tương tự. Các em học sinh này về nhà nói lại việc bị ông Hùng sàm sỡ với cha mẹ mình. Ngay sau đó, gia đình của một trong 3 nạn nhân trên đã đến Công an xã Quảng Thành để tố cáo ông Hùng.

Công an xã Quảng Thành phối hợp với Công an H.Châu Đức làm việc với ông Hùng thì nghi can này đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hùng cho biết, ngoài vụ việc trên, trước đó nghi can này còn thực hiện nhiều lần khác với các nạn nhân.



Một vụ dâm ô khác xảy ra tại H.Long Điền vào ngày 14.10 vừa qua khiến nhiều người bức xúc không kém. Nạn nhân chính là bà con của nghi can.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 14.10, Võ Chí Nhân (21 tuổi, ngụ Cà Mau) sau khi đi nhậu về nhà cậu ruột của mình tại xã An Ngãi để ngủ. Lợi dụng đêm khuya, Nhân đã vào phòng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu V.Th.N.K. (14 tuổi). Nghe tiếng kêu la của cháu K., người nhà phát hiện vụ việc và trình báo với công an.

Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, điều tra, xử lý trên 380 vụ xâm hại trẻ em . Trong đó, hiếp dâm trẻ em 16 vụ, dâm ô trẻ em 65 vụ, giao cấu với trẻ em 146 vụ... Riêng 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 15 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, những năm qua, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, xảy ra ở địa bàn vắng vẻ, vùng nông thôn. Bà Trương Thị Ánh Ngà, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đa phần các vụ xâm hại tình dục trẻ em thường xuyên do người thân quen gây ra nên gia đình không có sự phòng ngừa. Một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ ly hôn, ly thân, vi phạm pháp luật… dẫn đến việc trẻ em bỏ học, lang thang kiếm sống nên thường bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong thời gian qua đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, triển khai các mô hình hỗ trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Những buổi tuyên truyền này là để trang bị kiến thức cho phụ huynh, học sinh nhằm giúp các em nhận biết các hành vi xâm hại tình dục, các kỹ năng phòng ngừa để tự bảo vệ bản thân, dũng cảm tố cáo những kẻ có hành vi xâm hại tình dục.