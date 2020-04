Đàn em Đường 'Nhuệ' ra đầu thú sau 1 ngày bỏ trốn

Bị can Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường “Nhuệ”, là người "có tên tuổi", quan hệ rộng tại Thái Bình. Đường “Nhuệ” còn được gọi là “võ sư Đường Nhuệ”, đã tham gia đóng nhiều phim về đề tài xã hội đen, giang hồ trên YouTube. Theo giới kinh doanh bất động sản ở Thái Bình, Đường "Nhuệ" thường xuyên đi cùng nhiều người đến tham gia các buổi đấu giá đất tại Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết từng tiếp nhận một số thông tin về việc Đường "Nhuệ" liên quan đến một số vụ hành hung người theo kiểu "xã hội đen" và đều tiếp nhận, xử lý theo quy định. Trước thông tin, Đường "Nhuệ" có hoạt động thu phí mai táng, đe dọa người đấu giá đất, Công an tỉnh Thái Bình chưa có phát ngôn chính thức.