Dân mang bẫy ruồi, dựng rạp chặn cổng nhà máy rác ở Hà Tĩnh

Theo phản ánh của người dân, từ tháng 8.2015 đến nay, khi nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (thuộc Công ty TNHH môi trường Phú Hà) đi vào hoạt động, hơn 40 hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn (xã Kỳ Tân) sinh sống bên cạnh phải chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối mỗi khi nhà máy vận hành.

Bức xúc vì nhiều lần kiến nghị nhưng không được giải quyết triệt để, sáng 11.8, người dân mang theo băng rôn, các tấm bẫy dính đầy ruồi nhặng và dựng rạp trước cổng Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn để chặn xe chở rác vào nhà máy xử lý.

Trước tình hình trên, Công an xã Kỳ Tân phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh triển khai lực lượng có mặt tại Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn để ổn định tình hình an ninh trật tự.

Ảnh Tân Kỳ Người dân căng băng rôn trước nhà máy xử lý rác

Ông Nguyễn Tiến Phừng (56 tuổi, ngụ thôn Nam Xuân Sơn), bức xúc cho biết, theo quy định của Bộ Tài nguyên - Môi trường, nhà máy xử lý rác thải phải xây cách đường quốc lộ 600 m, cách khu dân cư tối thiểu 500 m. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn lại xây dựng nhà máy có chung hành lang với đường quốc lộ 12C và chung bờ rào với khu dân cư là thôn Nam Xuân Sơn. Trong đó, hộ gần nhất cách công ty này chỉ 10 m, hộ xa nhất chỉ cách 300 m.

“Từ ngày nhà máy đi vào hoạt động, xe tập kết rác về xử lý gây ra mùi hôi nồng nặc, ruồi nhặng nhiều vô kể. Mùi khói của lò đốt phát tán trong không khí tỏa ra khu dân cư khiến chúng tôi không tài nào thở được. Các cơ quan chức năng nhiều lần hứa sẽ cho di dời dân đến nơi ở mới nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Nhà cửa xuống cấp chúng tôi cũng không dám sửa sang, trong khi mùa mưa bão đang cận kề”, ông Phừng nói.

Còn ông Nguyễn Vũ Hoàng (65 tuổi, ngụ cùng thôn Nam Xuân Sơn), cho biết người dân mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng cho di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

Ảnh Tân Kỳ Các bẫy ruồi cũng được người dân mang theo để trên bàn đặt trước cổng nhà máy xử lý rác

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hoàng Chí Thức, Giám đốc Công ty TNHH môi trường Phú Hà, cho hay người dân tập trung trước nhà máy xử lý rác là để yêu cầu di dời đến nơi ở mới và việc này là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

“Hình như lộ trình di dời các hộ này đang được chính quyền tỉnh Hà Tĩnh xây dựng phương án. Riêng bên công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ toàn bộ hạ tầng khu ở mới với khoảng 14 - 15 tỉ đồng. Khi nào tỉnh có đất thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay. Chúng tôi cũng rất ủng hộ phương án di dời các hộ dân. Còn nhà máy chúng tôi hoạt động đảm bảo môi trường, không ảnh hưởng”, ông Thức nói.

Theo ông Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh, huyện đã thành lập đoàn khảo sát, lập dự toán, lên phương án bồi thường tái định cư di dời hơn 40 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn và đã trình UBND tỉnh.

“Chúng tôi chỉ lên phương án, còn việc di dời là từ nguồn kinh phí của tỉnh và do tỉnh quyết định. Người dân bây giờ không muốn đối thoại với huyện nữa mà họ muốn trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh ”, ông Diễn nói.