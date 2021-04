Đang điều tra vụ việc liên quan ứng viên ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn

Chiều 27.4, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV. Trả lời câu hỏi về việc cơ quan điều tra Bộ Công an đang thu thập thông tin liên quan đến việc đấu thầu thiết bị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi ông Nguyễn Quang Tuấn (hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) làm giám đốc trước đây, có ảnh hưởng đến việc ứng cử QH của ông Nguyễn Quang Tuấn, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, cho biết Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nắm được thông tin này.

“Sau khi nhận được thông tin qua báo chí, Tiểu ban nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản gửi Bộ Công an để được biết thông tin chính thức về việc này. Chúng tôi đã nhận được văn bản của Bộ Công an gửi Tiểu ban nhân sự, đây là văn bản tuyệt mật nên chúng tôi chỉ thông tin một số nội dung chính. Đến thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc. Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản có liên quan, nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì còn đang điều tra”, bà Thanh nói.

Theo thông tin được công bố tại họp báo, ông Nguyễn Quang Tuấn có trong danh sách chính thức của TP.Hà Nội . Ông Tuấn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các huyện Sóc Sơn và Mê Linh.

Cũng tại họp báo, trả lời báo chí liên quan tới việc 2 ứng viên của các cơ quan T.Ư rút khỏi danh sách ứng cử QH chính thức vào phút chót là ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh và bà Phạm Thị Bích Ngọc, hàm vụ trưởng, Văn phòng QH (Đại sứ VN tại Sri Lanka, kiêm nhiệm Maldives), bà Thanh cho hay ông Võ Trọng Việt được Hội đồng Bầu cử quốc gia thống nhất cho thôi, không tiếp tục ứng cử đại biểu QH theo quyết định của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe T.Ư vì ông Việt bị đột quỵ nặng và không có khả năng thể hiện chính kiến của mình trong việc xin rút hay không. Còn bà Ngọc, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã có đơn xin rút vì lý do gia đình, không thuận lợi cho việc tham gia ứng cử đại biểu QH.

Theo báo cáo được ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký QH, trình bày tại họp báo, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu QH khóa XV gồm 868 người; trong đó, T.Ư giới thiệu 203 người, địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,7 người ứng cử trên 1 đại biểu QH. Người ứng cử là đại biểu QH khóa XIV tái cử là 205 người, chiếm tỷ lệ 23,62%. Độ tuổi bình quân của người ứng cử là 46 tuổi. Người ứng cử cao tuổi nhất là 77 tuổi và người ứng cử trẻ tuổi nhất là 24 tuổi (2 ứng viên tại Điện Biên).

Cũng theo ông Cường, ứng viên ngoài Đảng là 74 người, tỷ lệ 8,53%. Cả nước có 9 người tự ứng cử, gồm TP.Hà Nội có 3 người; TP.HCM 2 người; Cần Thơ, Bắc Kạn, Nam Định và Sóc Trăng mỗi địa phương có 1 người.