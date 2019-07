Đang khám nghiệm tìm nguyên nhân tử vong của ông Trần Bắc Hà

Đại tá Đỗ Quang Mão, Chính ủy Bệnh viện Quân y 105 , xác nhận ông Trần Bắc Hà được đưa vào Bệnh viện quân y 105 vào 6 giờ 30 sáng nay, 18.7, trong tình trạng đã tử vong.

"Do ông Hà tử vong ngoại viện nên chúng tôi chỉ tiếp nhận rồi đưa vào phòng lạnh của nhà tang lễ của bệnh viện để quản lý, chứ không can thiệp gì nữa", ông Mão nói, và cho hay việc xác định nguyên nhân tử vong của ông Trần Bắc Hà sẽ do cơ quan pháp y thực hiện.

Quá trình công tác và sai phạm của ông Trần Bắc Hà

Trong khi đó, nguồn tin Thanh Niên cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi . Gia đình của ông Hà đã có mặt tại Bệnh viện Quân y 105. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình sẽ được đưa thi thể bị can này về an táng.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ông Trần Bắc Hà (63 tuổi, quê quán Bình Định) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 11.2018 để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Ông Hà bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh) vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hơn 800 tỉ đồng.

Tài sản khủng của gia đình ông Trần Bắc Hà ở Bình Định

Hồi đầu tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Bắc Hà để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Việc khởi tố thêm tội danh do có hành vi sai phạm này liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và du lịch Trung Dũng, trong khi công ty này không đủ điều kiện cấp tín dụng, vay vốn, với các điều kiện ưu đãi sai quy định, đến nay gây thiệt hại cho BIDV hàng trăm tỉ đồng.

Bản tin về việc bắt giữ ông Trần Bắc Hà và một số bị can ngày 29.11.2018 - Bản quyền thuộc VTV

Liên quan đến các sai phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều người thân cận với bị can Trần Bắc Hà, trong đó có: Trần Duy Tùng (36 tuổi, con trai ông Hà), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú (trụ sở TP. Quy Nhơn), để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Lục Lang (52 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM), nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp); Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh…