Đang kiểm tra 2 cán bộ Tổng cục Biển - Hải đảo bị tố nhận tiền 'chạy' dự án

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 28.5 liên quan việc 2 cán bộ của Tổng cục Biển - Hải đảo (Bộ Tài nguyên - Môi trường) bị doanh nghiệp tố nhận tiền "chạy" dự án , Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, việc này liên quan đến công tác cán bộ nên ngay khi nắm được thông tin phản ánh, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc kiểm tra, làm việc với các cán bộ liên quan để xác thực tính chính xác của thông tin.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà , hiện Bộ đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị thanh tra xác minh, kiểm tra.

“Nếu xác định cán bộ có vi phạm sẽ xử lý theo luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức, đình chỉ tất cả mọi chức vụ. Nếu sai phạm nghiêm trọng hơn thì có thể chuyển các cơ quan liên quan như công an”, Bộ trưởng Hà nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm hiện 2 cán bộ liên quan đang làm báo cáo giải trình, và bộ cũng đang làm việc với các bên có liên quan.

Trước đó, lãnh đạo Tổng cục Biển - Hải đảo cho biết, đơn vị này nhận được thông tin qua báo chí phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Bản (Phó giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển - Hải đảo) và cùng với ông Đặng Ngọc Thơm (Phó trưởng phòng Khai thác dữ liệu, thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên - Môi trường) bị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên An Trần Văn Viên “tố” nhận 12 tỉ đồng để giúp “chạy” dự án tại Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Giao thông - Vận tải nhưng không thành công, nay muốn nhận lại tiền.

Cụ thể, ông Viên có quen biết ông Bản và ông Thơm và được 2 cán bộ Tổng cục Biển - Hải đảo cho biết có thể giúp Công ty Thiên An trúng thầu một dự án giao thông trên địa bàn Thành phố Tân An, tỉnh Long An có giá trị khoảng 200 tỉ đồng và một dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Thái Bình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng có tổng kinh phí xây lắp hơn 400 tỉ đồng.

Tin tưởng 2 cán bộ của Tổng cục Biển - Hải đảo, ông Viên và nhân viên Công ty Thiên An đã chuyển vào tài khoản của ông Bản và ông Thơm tổng số tiền 12 tỉ đồng để nhờ hai cán bộ Tổng cục Biển - Hải đảo giúp vận động để Công ty Thiên An trúng thầu 2 dự án kể trên.

Tuy nhiên, qua thời gian chờ đợi không có kết quả, ông Viên nhiều lần tìm gặp ông Bản và ông Thơm để làm rõ vấn đề, nhận lại tiền nhưng chỉ nhận được thái độ quanh co của 2 ông này. Còn Công ty Thiên An hiện lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Tổng cục Biển - Hải đảo cho biết, đơn vị này đang yêu cầu 2 cán bộ của Tổng cục này làm báo cáo giải trình về việc bị doanh nghiệp tố nhận tiền “chạy” dự án.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Biển - Hải đảo, sau khi có giải trình từ phía hai cán bộ nêu trên, Tổng cục sẽ phương hướng giải quyết theo đúng thẩm quyền. Trước mắt, hai cán bộ này chưa bị đình chỉ công tác.