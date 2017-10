Trước đó, ngày 12.10, Công an H.Ia Grai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà H’Ranh để điều tra hành vi "giết con mới đẻ". Ngoài ra, Công an xác định, cháu R. có dấu hiệu đồng phạm nhưng vì cháu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã không đề nghị xem xét xử lý.