Đăng tin giả về Covid-19, nam thanh niên 'đang ở bên Mỹ' bị Công an Đồng Nai bắt giữ

Sáng ngày 17.2, Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tìm ra chủ nhân facebook “Nguyễn Hồng Nhung” và fanpage " Tin nóng Biên Hòa 24h” đăng tin giả, sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đồng Nai. Đó là Võ Lâm Tuấn (23 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai, đang tạm trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Tiếp đó, vào ngày 14.2, Võ Lâm Tuấn lập fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" và tiếp tục đăng thông tin giả trên lên. Lần này Võ Lâm Tuấn còn ghi rằng “Đồng Nai nhiều người dương tính với virus Corona, tức Covid-19, nguy cơ biến thành ổ dịch chết người và lây nhiễm cho toàn cầu”.

Sau đó, thấy mọi người phát hiện ra thông tin do mình đăng là sai sự thật và kêu gọi công an nhanh chóng xác minh, bắt giữ, Võ Lâm Tuấn đã sử dụng tài khoản “Nguyễn Hồng Nhung” nói rằng “Mình đang bên Mỹ” nhằm đánh lạc hướng.

Những thông tin giả, sai sự thật về Covid-19 do Võ Lâm Tuấn đăng lên đã khiến người dân hoang mang. Quy truy xét, chiều ngày 16.2, PA03 phối hợp với Công an Trảng Bom đã tìm ra được Võ Lâm Tuấn và mời lên làm việc. Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.