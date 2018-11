Đang xét xử 2 cựu tướng công an và đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng

Theo cáo trạng, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club hoạt động từ 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc như tá lả, tiến lên, ba cây…hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn. Từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại, máy tính. Đến tháng 8.2017, đường dây bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ với sự chỉ đạo của Bộ Công an đánh sập. Trong quá trình hoạt động, đường dây đánh bạc này phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng. Các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) và đồng phạm tích cực là bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online. Đáng chú ý nhất trong vụ án này là vai trò của 2 cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Hai bị cáo này được các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định có dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ để cho đường dây đánh bạc ngàn tỉ hoạt động trong thời gian dài, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực. Hành vi của 2 bị can này được chỉ rõ, bị cáo Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã kỹ văn bản công nhận CNC là công ty bình phong trái quy định. Với chức vụ là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị cáo phải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội đánh bạc nhưng chính bị cáo là người ký văn bản trái nguyên tắc cho phép Nguyễn Văn Dương hợp thức, công khai game bài để tổ chức đánh bạc. Hàng loạt dấu hiệu “chống lưng” cho đường dây đánh bạc của 2 tướng công an cũng được các cơ quan tố tụng Phú Thọ chỉ rõ: Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC thuê lại chính trụ sở của mình ở số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa, TP.Hà Nội để vận hành hệ thống đánh bạc. Tại trụ sở của CNC còn gắn biển tên “Bộ Công an- Cục C50; Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng”. Ngoài ra, bị cáo Phan Văn Vĩnh còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức nhằm che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện, yêu cầu báo cáo việc Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com đánh bạc trá hình, bị cáo Vĩnh đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo sau đó còn chỉ đạo cấp dưới báo cáo không đúng sự thật.