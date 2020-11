Đánh chặn ma túy

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong quý 2 và 3 năm 2020, lực lượng khám phá 234 vụ, 325 nghi phạm, thu giữ gần 15 kg ma túy các loại. Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp mặc dù có giai đoạn “vướng” dịch Covid-19. Trong quý 2, ngay sau hết dịch giai đoạn 1, số vụ ma túy không thua kém cùng kỳ 2019, thậm chí còn nhiều hơn về số đối tượng phạm tội. Trong quý 3, có đến 2 tháng giãn cách xã hội nhưng số vụ án ma túy vẫn nhiều hơn 7 vụ so với cùng kỳ 2019; cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can tổ chức sử dụng trái phép ma túy mùa dịch.