Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại phát biểu của ông tại hội nghị ngành này năm 2014, rằng trong nhân dân luôn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, cần làm rõ có hay không hiện tượng này. Nếu có thì ai chạy, chạy ai? “Nay đã làm rõ một bước, nhưng qua thảo luận chuyên đề tại hội nghị này, cần tìm ra giải pháp triệt để. Đây vẫn là vấn đề nhức nhối”, Tổng bí thư lưu ý.

Phải chống lợi ích nhóm trong công tác cán bộ

Phải tìm đối tượng nào là chạy chức chạy quyền, có biện pháp phù hợp đối với từng đối tượng, người chạy và người được chạy Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính

Nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ, Tổng bí thư khẳng định nếu xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công việc của ban tổ chức các cấp là then chốt của then chốt. “Nếu cái chốt rắn chắc, cứng cáp thì công việc trôi chảy, suôn sẻ; còn nếu chẳng may cái chốt này mà mọt, trục trặc thì không biết tình hình sẽ thế nào?”, từ cách đặt vấn đề này, Tổng bí thư yêu cầu phải thẳng thắn làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.