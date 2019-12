Đánh nhầm tài xế taxi, bị đâm tử vong

Chiều 6.12, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can Lý Tuấn (30 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú ngụ H.Đức Hòa, Long An) về tội giết người