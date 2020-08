Danh tính lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn khiến nữ công an tử vong

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 0 giờ ngày 19.8, Phạm Quang Linh (22 tuổi, ngụ số 67, khu An Lạc 2, P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng TP.Hải Phòng), lái xe ô tô nhãn hiệu Lexus, biển số 15A - 356.69, gây tai nạn nghiêm trọng trên phố Tam Bạc (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, xe Lexus do Linh điều khiển với tốc độ cao trên phố Tam Bạc (từ Chợ Sắt về cầu Lạc Long) đã đâm vào xe ô tô bán tải biển số 15C - 285.40 đang đỗ ven đường. Vụ va chạm khiến chị N.T.T. (30 tuổi) đang đi bộ tử vong tại chỗ

Chưa dừng lại ở đó, xe do tài xế Linh điều khiển còn đâm vào 2 ô tô khác và 2 trụ điện trên đường rồi mới dừng lại. Cả 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Lái xe Phạm Quang Linh không bị thương và đã được người dân lôi ra khỏi xe. Người dân cho biết, lái xe có biểu hiện dùng bia, rượu. Một nam thanh niên khác đi cùng xe với Linh bị thương nặng.

Được biết, nạn nhân tử vong là cán bộ Công an P.Minh Khai (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng). Chồng nạn nhân cũng công tác trong ngành công an. Công an Q.Hồng Bàng đang làm rõ vụ việc.