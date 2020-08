An Giang: Tài xế bỏ trốn sau tai nạn chết người đã bị bắt giữ

Chiều ngày 17.8, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng Công an An Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Dương Nguyễn Hoàng Vũ (25 tuổi, ngụ H.Thanh Bình, Đồng Tháp), tài xế xe ô tô trong vụ tai nạn 2 người chết xảy ra vào tối 16.8.