Truy tìm chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết

Sáng 16.8, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết các đội nghiệp vụ đang trích xuất camera, tìm gặp các nhân chứng để truy tìm chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chế t, xảy ra trên QL51, đoạn qua thị trấn Long Thành (H.Long Thành) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân đi đường phát hiện 1 nam và 1 nữ thanh niên nằm bất động giữa QL51, đoạn giao với đường tỉnh lộ 769 (còn gọi là ngã tư Lộc An thuộc thị trấn Long Thành), bên cạnh là chiếc xe máy BS 66M1 - 493.26.

Nhận được tin báo, Công an H.Long Thành đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Theo điều tra ban đầu, Công an H.Long Thành nhận định nguyên nhân 2 người tử vong do tai nạn giao thông.