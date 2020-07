Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, 8 người chết: Bộ GTVT thị sát hiện trường

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 1 giờ 35 ngày 21.7 giữa xe khách BS 86B - 010.87 và xe tải BS 79N - 0315 tại cầu Sông Giêng trên quốc lộ (QL1), thuộc xã Tân Đức, H.Hàm Tân (Bình Thuận) khiến 8 người chết và 7 người khác bị thương.

Theo Công an H.Hàm Tân, xe khách loại 16 chỗ BS 86B - 010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) chở 14 người lưu thông từ hướng TP.Phan Thiết đi TP.HCM. Khi đến vị trí trên thì đâm trực diện vào xe tải BS 79N - 0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy theo chiều ngược lại.