Đánh úp sòng bạc 'khủng' trên đảo Nhím

Ngày 1.7, Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Giang (39 tuổi, ngụ ấp Phước Tân 1, xã Phan, H.Dương Minh Châu) cùng 12 người khác để điều tra làm rõ hành vi “ tổ chức đánh bạc ” và “ đánh bạc ”.

Mỗi ngày có từ 30 đến 70 người ở H.Tân Châu và H.Dương Minh Châu đến đánh bạc ẢNH: NGỌC HÀ

Tang vật bị bắt giữ trên sòng tài xỉu ẢNH: NGỌC HÀ

Các con bạc bị đưa lên ghe di chuyển ra khỏi đảo ẢNH: NGỌC HÀ

Qua một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, lúc 13 giờ ngày 30.6, Công an H.Dương Minh Châu phối hợp Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh đột kích tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Giang cùng đồng bọn tổ chức ở đảo Nhím, thuộc ấp Phước Lợi, xã Suối Đá, H.Dương Minh Châu.