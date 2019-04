Đảo cát ở Hội An đang lớn dần

Ngày 24.4, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây nguyên khẳng định qua khảo sát thực tế lần 2 tại đảo cát nằm cách bờ biển Hội An 2 km (Thanh Niên đã phản ánh ), cho thấy đảo cát đang tiếp tục phát triển theo hướng bồi về cả 3 hướng bắc, đông và nam.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Vỹ, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây nguyên, so với khảo sát thực tế lần 1 (ngày 31.3) và căn cứ vào vị trí 12 cọc tre đóng làm mốc tạm, hiện đảo cát dài 1.128 m, tức tăng 83 m về phía bắc và nam so với khảo sát lần đầu.

Nơi rộng nhất của đảo là 220 m (tăng 20 m so với ban đầu), chu vi đảo cát hơn 3,6 km, chiều cao 2 m, tổng diện tích hơn 13,6 ha. Tổng diện tích của đảo cát thay đổi so với ước đoán ban đầu (15 ha) chủ yếu do có sự sai lệch trong việc tính toán số liệu từ các điểm cọc.