Dâu tây Trung Quốc chứa chất độc tuồn vào Đà Lạt

Sáng 24.7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Đà Lạt bắt giữ xe tải 60C-434.88 chở 123 thùng xốp đựng khoảng 1,5 tấn quả tươi dâu tây Trung Quốc (TQ) từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lên TP.Đà Lạt để tiêu thụ. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm số dâu tây TQ được tạm giữ này.

Chất độc có thể gây hại hệ thần kinh

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cho biết mẫu kiểm nghiệm được đưa tới Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Lâm Đồng phân tích và đến nay đã có kết quả. Theo đó, qua phân tích 60 chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong thực phẩm thì phát hiện hoạt chất Abamectin có hàm lượng 0,063 mg/kg, vượt gấp 3 lần giới hạn cho phép.

Theo ông Lại Thế Hưng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt BVTV Lâm Đồng, hoạt chất Abamectin được xếp vào nhóm độc 2. Tại VN, Abamectin không được sử dụng cho các loại rau củ quả. “Vì là độc nên nếu như sử dụng quá liều lượng và tùy theo người sử dụng ăn nhiều hay ít, tích lũy ra sao sẽ gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính. Nếu cơ thể tích lũy nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, hệ thần kinh và tùy tiếp xúc có thể gây kích thích da và mắt”, ông Hưng nói.

Giấy tờ lô hàng “có vấn đề”

Sau khi bị bắt giữ xe và lô hàng, tại cơ quan công an, chủ hàng Phạm Trung Sơn (27 tuổi, thường trú TP.HCM) xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng ngày 23.7 của bên bán hàng là một công ty ở tỉnh Lào Cai và người mua là Nguyễn Thị Nhung (Hà Nội) với số lượng 2 tấn dâu tây quả tươi, tổng giá trị 10 triệu đồng (5.000 đồng/kg). Đồng thời, chủ hàng cũng xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Trạm kiểm dịch thực vật Kim Thành (Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 8) cấp ngày 2.7.2020.

Phân biệt dâu tây Trung Quốc và Đà Lạt Theo ông Lại Thế Hưng, phân biệt dâu tây TQ và dâu tây Đà Lạt bằng trực quan có thể qua một số đặc điểm cơ bản như: dâu tây TQ quả to và độ đồng đều nhiều hơn, trong khi dâu tây Đà Lạt quả to vừa phải và không đồng đều; quả dâu TQ mịn và có độ cứng hơn, dâu tây Đà Lạt mềm và không mịn bằng; màu sắc của dâu tây TQ rất đẹp, chủ yếu là màu đỏ sậm, còn dâu tây Đà Lạt đỏ không đồng đều, sậm màu ở thân và phần cuống hơi trắng; phần đài quả (phủ cuống) của dâu tây TQ dài và có màu xanh đậm, không có màu trắng đan, dâu tây Đà Lạt thì mỏng, ngắn, phủ một phần trên trái dâu, màu xanh nhạt. Ngoài ra, mùi vị của 2 loại dâu này cũng không giống nhau. Dâu tây Đà Lạt có mùi thơm đặc trưng, khi ăn có cảm giác mềm, dai và có vị chua thanh; dâu tây TQ không có mùi thơm như vậy, khi ăn có cảm giác bở và không có vị chua thanh mà là vị ngọt. Điều đáng lưu ý, theo như giấy chứng nhận này, cho đến khi bị công an bắt vào ngày 24.7, tức đã 22 ngày, nhưng số dâu tây TQ nói trên vẫn tươi rói, quả đều tăm tắp; trong khi đó bình thường dâu tây Đà Lạt sau khi hái chỉ vài ngày là đã bầm dập, bắt đầu hư hỏng.

Trung tá Nguyễn Thế Nhật, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Đà Lạt, cho biết số giấy tờ mà chủ hàng Phạm Trung Sơn đưa ra không đảm bảo theo quy định. Theo kết quả kiểm nghiệm đã có như trên, hiện Công an TP.Đà Lạt đang củng cố hồ sơ, xác minh tính hợp pháp của giấy tờ lô hàng, đặc biệt là giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, để xử lý vụ việc theo quy định.