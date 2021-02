Đầu tư 2.150 tỉ 'phủ' camera giám sát toàn tuyến QL1, Hà Nội và TP.HCM

Ngày 3.2, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 165/QĐ-Ttg phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính” (Đề án 165) với mục tiêu tổng quát: nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông, xây dựng hệ thống quản lý điều hành, kết nối các hệ thống camera giám sát phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc; xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, có loại thông tin, dữ liệu thu thập, khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu dùng chung...

Đề án này có 3 dự án thành phần. Thứ nhất là Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera, với kinh phí dự kiến 850 tỉ đồng, do Cục CSGT Bộ Công an làm chủ đầu tư.

Dự án này sẽ đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung có khả năng tích hợp các hệ thống camera giám sát trên không gian mạng; quản lý dữ liệu dùng chung và tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong và ngoài ngành Công an, nhất là ngành Giao thông vận tải và Tài chính , gồm: hệ thống đăng ký quản lý phương tiện giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm, hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông; hệ thống quan lý giấy phép lái xe; hệ thống cơ sở dữ liệu; đăng kiểm;... hệ thống dữ liệu xe nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước...

Trung tâm dữ liệu cũng là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến QL1A , các tuyến cao tốc trên toàn quốc và hệ thống camera giám sát của các địa phương đã đầu tư.

Hai dự án còn lại là nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng CSGT Hà Nội và TP.HCM. Với kinh phí dự kiến cho mỗi dự án là 650 tỉ đồng, do Công an TP.Hà Nội và Công an TP.HCM làm chủ đầu tư.

Các dự án này sẽ tập trung xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt); điều phối toàn bộ hoạt động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát;...

Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giảm sát giao thông thông minh: giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu giao thông, điểm đen "tai nạn giao thông", khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an ninh trật tự, giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên nhận dạng khuôn mặt...

Các dự án đặt mục tiêu xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công của người dân như: xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, tra cứu phạt nguội ...

Chính phủ cho biết thời gian thực hiện Đề án 165 từ năm 2021 - 2025, với tổng kinh phí 2.150 tỉ đồng, được huy đồng tư nguồn vốn ngân sách, xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt buộc trong quá trình thiết kế, xây dựng mới các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về hệ thông camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính...