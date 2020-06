Vận hành hệ thống camera phạt nguội trên quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An

Chiều 2.6, thông tin từ Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, hệ thống camera giám sát giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An (dài khoảng 80 km) đã chính thức hoạt động.