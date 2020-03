Một tài xế Thanh Hóa bị phạt 35 triệu đồng vì 'phớt lờ' lệnh của CSGT Nghệ An

Chiều 20.3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với tài xế Trần Khắc L. (41 tuổi, trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, tài xế L. điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 1, khi đến địa bàn xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính.