Một người đàn ông Trung Quốc bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Ngày 30.1, thông tin từ Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, sau khi đơn vị này lập biên bản, báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phạt hành chính ông Zheng Lianxian (49 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) tổng số tiền 40 triệu đồng, trong đó, 35 triệu đồng do lỗi vi phạm nồng độ cồn và 5 triệu đồng lỗi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.