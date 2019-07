Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, góp phần chuẩn bị tốt Đại hội XIII

Đưa vụ án ông Lê Tấn Hùng vào diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo dõi

Sáng 26.7, phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì, thường xuyên, liên tục với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng, góp phần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “ tham nhũng vặt ”; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương, cơ sở; kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước nói chung, các cơ quan phòng, chống tham nhũng nói riêng những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

Về nhiệm vụ cụ thể, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra Dự án mở rộng Nhà máy đạm Hà Bắc; thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế; kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Bình Phước và Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 23 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc thẩm 4 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 28 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là hoàn thành xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trong năm 2019 theo đúng kế hoạch.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, 10 vụ việc đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời bổ sung 1 vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi , chỉ đạo.

Kỷ luật, xử lý hình sự hơn 70 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã kết thúc xác minh, giải quyết 24 vụ việc, mở rộng điều tra, khởi tố mới 5 vụ án, phục hồi điều tra 4 vụ án, khởi tố thêm 26 bị can; kết thúc điều tra 3 vụ án với 19 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ án với 27 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án với 21 bị cáo, xét xử phúc thẩm 10 vụ án với 149 bị cáo. Đặc biệt, đã xét xử kịp thời, nghiêm minh 4 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm gồm: vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vinashin; vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc...” xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương; vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, TP.HCM (DAB); vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty viễn thông MobiFone, các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ, khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên... Tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng tài sản liên quan các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo với giá trị tài sản trên 10.000 tỉ đồng.

Từ đầu năm tới nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 123 tổ chức Đảng và 7.923 đảng viên vi phạm; trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 21 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018). Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kỷ luật 1 tổ chức Đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.