Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công tuyến tránh TP.Tân An

Ngày 22.10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tuyến tránh QL1 , đoạn qua TP.Tân An.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Dũng, Phó ban Quản lý dự án 7, cho biết Dự án mở rộng tuyến tránh QL1, đoạn TP.Tân An còn vướng mặt bằng hơn 1 km ở 9 vị trí với 21 hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay đơn vị đã thi công đạt trên 88% so với kế hoạch. Trong đó, phần đắp cát nền đường đạt 87%, thi công bê tông nhựa hơn 1 km, hoàn thành 15/17 cống thoát nước, đúc sẵn 2.814 m dải phân cách và gần 1.000 m rãnh thoát nước dọc. Và đến nay phần cầu Tân An đạt trên 95%, hiện đang thi công phần khe co giãn, lan can cầu và hệ thống chiếu sáng.