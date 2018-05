Đề nghị giáng cấp hàm, hạ bậc lương thượng úy công an bị đánh ghen

Liên quan đến việc 1 thượng úy công an bị đánh ghen , ngày 24.5, thượng tá Phan Văn Hái, giám thị Trại giam Cái Tàu (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau), cho biết đơn vị này đã gửi hồ sơ, báo cáo vụ việc về Bộ Công an.