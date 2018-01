Ngày 17.1, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, cho biết đã nhận được thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về giáo dục" tại một số địa phương, trong đó có Đà Nẵng, và sẽ nghiêm túc chấp hành việc kiểm điểm.

Kiểm điểm vì "không tuyển dụng được giáo viên mầm non"

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc Sở Nội vụ (nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2016 - 2021) do không tham mưu UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, để trong thời gian dài, các quận, huyện của TP không tuyển dụng được viên chức là giáo viên hệ mầm non; rút kinh nghiệm khi hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa thống nhất, chưa đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị chấn chỉnh Chủ tịch UBND các quận, huyện trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng quy trình; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, Chủ tịch UBND H.Hòa Vang trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy định; chấn chỉnh công tác biệt phái viên chức đối với UBND các quận, huyện; điều chuyển viên chức hết thời hạn biệt phái về đơn vị cũ công tác, nhằm đảm bảo các chế độ đối với viên chức.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Sở GD - ĐT TP.Đà Nẵng phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, công khai đối với cơ sở giáo dục theo thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ra ngày 7.5.2009 và chỉ đạo các Phòng GD - ĐT, cơ sở trực thuộc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại thông tư này.

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng: "Sẽ chấp hành, nhưng..."

Trả lời PV Thanh Niên, ông Võ Ngọc Đồng cho rằng việc kiểm điểm giám đốc sở theo nhiệm kỳ là chưa hợp lý vì giám đốc sở được bổ nhiệm không theo nhiệm kỳ.

Ông Đồng cũng cho rằng, vấn đề trong kết luận thanh tra có nhận xét việc không tuyển được viên chức giáo viên là chưa chính xác, bởi TP vẫn đảm bảo được giáo viên mầm non giảng dạy.

“Việc này Đà Nẵng vẫn đảm bảo được chất lượng của giáo viên theo tiêu chí, tiêu chuẩn. Về chế độ chính sách, TP vẫn đảm bảo theo quy định. Tại TP.Đà Nẵng không xảy ra việc giáo viên mầm non thắc mắc khiếu kiện”, ông Đồng nói.

“Không tuyển dụng là không tuyển dụng viên chức làm việc vô thời hạn. Việc này là vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Việc nói “không tuyển dụng” là cũng chưa đầy đủ bởi TP cũng đã tuyển dụng viên chức những giáo viên được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, hiệu phó với 117 trường hợp”, ông Đồng nói thêm.

Khi có kết luận thanh tra, TP.Đà Nẵng đã xét tuyển đặc cách 1.175 giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động. Về vấn đề thanh tra kết luận “rút kinh nghiệm khi hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động”, ông Đồng cho biết, việc này liên quan đến giám đốc Sở Nội vụ TP trong giai đoạn trước.

“Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ chấp hành nhưng trong sự việc này, chúng tôi không có vấn đề gì vụ lợi hay mờ ám…”, ông Đồng nhấn mạnh.

Thanh tra TP.Đà Nẵng chưa nhận báo cáo kiểm điểm

Ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho hay, trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng giao cho Thanh tra TP kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện kết luận.

“Thanh tra TP đã có văn bản gửi các cơ quan có liên quan theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu thực hiện. Đến thời điểm này, một số đơn vị đã tiến hành kiểm điểm nhưng vẫn chưa có báo cáo gửi về. Thanh tra TP đang chờ để gửi UBND TP, dự kiến trong tuần này sẽ có báo cáo đầy đủ”, ông Đức nói.

Hoàng Sơn