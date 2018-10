Đề nghị làm rõ việc Phó trưởng Công an Đồng Xoài 'uống rượu bia gây tai nạn'

Ngày 31.10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có văn bản gửi Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông có liên quan đến thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.

Cụ thể, văn bản của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm quy định pháp luật gây ra vụ tai nạn giao thông này; đặc biệt, làm rõ việc người điều khiển ô tô có vi phạm quy định về nồng độ cồn hay không và thông tin kịp thời cho công luận.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước cần nêu gương thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia.

Ngoài ra, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông để người dân chủ động phòng ngừa tai nạn.

Trước đó, báo cáo sơ bộ của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 21 giờ ngày 29.10, trên quốc lộ 14, đoạn qua trung tâm thị xã Đồng Xoài, hướng đi huyện Chơn Thành xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe ô tô con mất lái đã đâm vào 2 xe máy lưu thông cùng chiều khiến 2 người bị thương nặng. Người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.