Rượu bia ức chế não bộ, lái xe dễ gây tai nạn

Theo Khoản 8 Điều 8 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định các hành vi bị nghiên cấm: “Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/l khí thở”. Như vậy, đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thì chỉ cần xác định là trong máu có nồng độ cồn, không quy định nồng độ cồn tối thiểu là bao nhiêu sẽ bị nghiêm cấm. Với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thì nồng độ cồn trong máu không được vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/l khí thở. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, công bố trong lễ khởi động chiến dịch “Đã uống rượu bia thì không lái xe” năm 2018-2019 (diễn ra ngày 29.8): Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn năm nay giảm 6,2%, số người chết giảm 0,7%; số người bị thương tăng 3,3% và số người bị thương nhẹ giảm 17,8%. So với năm 2010, số trường hợp tai nạn do sử dụng bia rượu giảm hơn 10%. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2018, có đến 65-70% người điều khiển phương tiện liên quan đến các vụ tai nạn giao thông có vi phạm nồng độ cồn.