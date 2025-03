Cụ bà 102 tuổi hồi phục ngoạn mục sau khi bị gãy xương đùi

Ngày 13.3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức và khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình vừa phối hợp thực hiện thành công ca phẫu thuật cho cụ T. (102 tuổi, ở thị trấn Hoàn Lão, H.Bố Trạch), bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái.

Theo hồ sơ bệnh án, cụ T. nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, không thể cử động chân trái sau một tai nạn sinh hoạt. Kết quả chụp X-quang xác định cụ bị gãy liên mấu chuyển xương đùi - dạng chấn thương thường gặp ở người cao tuổi do loãng xương. Nếu không được can thiệp phẫu thuật, cụ có nguy cơ đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, loét do nằm lâu, huyết khối tĩnh mạch sâu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ê kíp thực hiện ca mổ cho cụ T. ẢNH: THANH LỘC

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp đóng đinh nội tủy PFNA - kỹ thuật ít xâm lấn giúp cố định xương chắc chắn và rút ngắn thời gian hồi phục. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 45 phút. Trong suốt quá trình, bệnh nhân luôn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn như huyết áp, nhịp tim đều ổn định mà không cần đến hỗ trợ hô hấp.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Luân, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức, chia sẻ rằng với người trên 100 tuổi, việc gây mê là thử thách lớn do nguy cơ rối loạn huyết động và biến chứng tim mạch. Ê kíp đã lựa chọn phương pháp tê mạc chậu kết hợp tê tủy sống liều thấp, giúp giảm đau hiệu quả nhưng không làm ức chế hệ tuần hoàn và hô hấp, hạn chế tối đa các nguy cơ hậu phẫu.

Hiện tại, cụ T. đã hồi phục tốt, có thể vận động nhẹ nhàng và được xuất viện. Ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp cụ T. phục hồi vận động mà còn thể hiện sự tiến bộ của bệnh viện trong điều trị cho bệnh nhân cao tuổi, mang lại niềm hy vọng mới cho nhiều người già cần can thiệp phẫu thuật.