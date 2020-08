Đề nghị làm rõ vụ phải chi hơn nửa tỉ đồng mua điện ở Sóc Sơn

Gia đình bà Nguyễn Thị Hà Anh (trú tại xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, Hà Nội) vừa có đơn tố cáo gửi Công an TP.Hà Nội, Viện KSND Hà Nội và một số cơ quan thông tấn đề nghị làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của một số cán bộ thuộc Công ty Điện lực Sóc Sơn (TP.Hà Nội).

Theo phản ánh, cuối năm 2019, gia đình bà Hà Anh mở cơ sở tái chế nhựa, do phải sử dụng điện sản xuất nên gia đình bà đã liên hệ với Công ty Điện lực Sóc Sơn để mua điện. Tại đây, gia đình bà Hà Anh đã được ông Nguyễn Hải Đăng, Phụ trách phòng kỹ thuật an toàn của Công ty Điện lực Sóc Sơn, tư vấn toàn bộ thủ tục liên quan đến việc xin cấp điện cũng như việc lắp đặt hệ thống đường dây 400 v sẽ do ông Đăng giải quyết.

Cũng theo phản ánh của gia đình bà Hà Anh, mặc dù chưa khảo sát về nhu cầu sử dụng điện thực tế nhưng ông Nguyễn Hải Đăng đã yêu cầu gia đình phải chuyển cho ông này 550 triệu đồng để lo “trọn gói”.

Trong tháng 12.2019, gia đình bà Hà Anh đã 3 lần chuyển vào tài khoản của ông Đăng số tiền 250 triệu đồng. Đến ngày 3.6, chồng bà Hà Anh đã chuyển tiếp 300 triệu đồng tiền mặt cho ông Đăng tại phòng làm việc, nhưng khi nhận, ông Đăng không làm phiếu thu hay biên nhận.

Ngày 12.6, gia đình bà Hà Anh được ông Nguyễn Hải Đăng bàn giao “4 cột bê tông, khoảng 500 m dây điện và 1 hộp kỹ thuật, cùng một bản hợp đồng mua bán điện không đúng với nhu cầu sử dụng”.

Theo tính toán của anh Nguyễn Đình Hưng, chồng bà Hà Anh, toàn bộ nguyên vật liệu, công trình mà gia đình được nhận chỉ trị giá khoảng 70 triệu đồng, nhưng việc phải nộp tới 550 triệu đồng là do “cán bộ điện lực Sóc Sơn đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tiền”, anh Nguyễn Đình Hưng nói, và cho biết dù nhiều lần gia đình anh yêu cầu ông Nguyễn Hải Đăng quyết toán công trình thực tế và trả lại tiền thừa, nhưng không được chấp nhận.

“Toàn bộ nội dung này đã được chúng tôi phản ánh đến Công ty điện lực Sóc Sơn và Tổng công ty điện lực Hà Nội nhưng gia đình chưa nhận được giải quyết nào thỏa đáng, buộc chúng tôi phải tố cáo đến cơ quan bảo vệ pháp luật”, anh Nguyễn Đình Hưng cho hay.

Sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Liên quan đến phản ánh của công dân, ngày 28.7, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ của Công ty điện lực Sóc Sơn , trong đó có ông Nguyễn Hải Đăng, để xác minh làm rõ sai phạm.

Đến ngày 17.8, ông Lê Ánh Dương, Phó tổng giám đốc EVN Hà Nội, ký Văn bản số 6767/EVNHANOI-B16 trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hà Anh.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh, EVN Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5884/QĐ-EVNHN thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc. Kết quả cho thấy, Công ty Điện lực Sóc Sơn nhận được đề nghị mua điện của bà Hà Anh và đã thực hiện các trình tự theo quy trình kinh doanh điện năng; tiến hành thi công toàn bộ dây trước công tơ, hệ thống đo đếm điện năng và thực hiện nghiệm thu đóng điện từ ngày 12.6 vừa qua.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết cấp điện, có một số nội dung còn chưa thống nhất giữa gia đình bà Hà Anh và Công ty Điện lực Sóc Sơn như: số điện thoại, mục đích sử dụng điện, công suất sử dụng điện. Vì vậy, công ty này chưa hoàn thiện được hợp đồng mua bán điện để bàn giao.

Sau khi EVN Hà Nội có ý kiến chỉ đạo, ngày 24.7.2020, Công ty Điện lực Sóc Sơn đã bàn giao hợp đồng mua bán điện cho gia đình bà Hà Anh.

Về nội dung phản ánh liên quan đến việc không nhận được hợp đồng, dự toán lắp đặt công trình và số tiền 550 triệu đồng “gia đình đã chuyển cho anh Đăng”, văn bản của EVN Hà Nội cho rằng, qua xem xét hồ sơ cấp điện mới “không thấy có hợp đồng dịch vụ cung cấp và lắp đặt dây dẫn điện ra sau công tơ” giữa Công ty Điện lực Sóc Sơn với khách hàng Nguyễn Thị Hà Anh.

Các thủ tục, chi phí liên quan đến việc thi công và lắp đặt dây dẫn điện ra sau công tơ cho gia đình bà Hà Anh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Sóc Sơn và EVN Hà Nội.

Tuy vậy, lãnh đạo EVN Hà Nội khẳng định "sẽ xem xét trách nhiệm của ông Đăng và một số cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Điện lực Sóc Sơn" có liên quan tới việc cấp điện mới cho gia đình bà Hà Anh.

“EVN Hà Nội sẽ thực hiện xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có sai phạm theo đúng các quy định hiện hành”, văn bản nêu rõ.