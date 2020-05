Đề nghị phạt thợ vá xe hơn 20 lần số tiền 'chặt chém', phá hỏng ruột xe

Một lúc sau, thợ vá xe thông báo ruột xe đã bị đứt chân van, yêu cầu thay ruột với giá 100.000 đồng và 30.000 đồng tiền công, tổng cộng 130.000 đồng.

Nhận phản ánh, Công an P.Hải Châu 2 đã xác minh, mời thợ vá xe tại khu vực này là anh Lê Bá Tây E. (36 tuổi, ngụ gần đó) lên đồn. Qua làm việc, Lê Bá Tây E. đã thừa nhận hành vi phá hỏng ruột xe của khách để “chặt chém” tiền vá xe 130.000 đồng.

Công an P.Hải Châu 2 cho hay, trong sáng 20.5, đơn vị cũng đã mời bị hại là anh L.V cùng người chứng kiến, xác định đúng sự việc như thừa nhận của thợ vá xe. Do đó, Công an phường đề xuất Công an Q.Hải Châu xử phạt Lê Bá Tây E. 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác, gấp hàng chục lần số tiền “chặt chém”.