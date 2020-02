Xích lô “chặt chém” giữa Sài Gòn: Chằng chịt luật ngầm

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , để “dụ” khách, nhóm xích lô "chặt chém" này sẽ ra giá 5.000 đồng cho mỗi cuốc xe lòng vòng khu trung tâm thành phố. Nhưng khi kết thúc chuyến đi, tài xế xích lô sẽ đội giá từ 5.000 đồng lên đến 500.000 đồng; hoặc vài triệu đồng và đổ lỗi do du khách... nghe nhầm.

Xích lô là loại phương tiện khá lạ mắt, lại nghe “quảng cáo” rẻ tiền nên thoạt nghe, nhiều du khách đồng ý trải nghiệm loanh quanh thành phố, nhưng không ngờ sập bẫy của nhóm xích lô này. Tâm lý đa số du khách đều không muốn cự cãi, lo sợ gặp rắc rối, nên buộc phải đưa tiền trong trạng thái như bị cưỡng ép.

Thực tế, trưa 20.2, đang ngồi nghỉ mát ở trạm xe buýt trên đường Lê Lai (Q.1), S. “răng” (khoảng 50 tuổi, tài xế xích lô lâu năm ở chợ Bến Thành chuyên “chặt chém” du khách), than vãn: “Mới chở con nhỏ Mã Lai (tức Malaysia - PV), lấy nó cuốc xe có 100.000 đồng mà nó la um sùm. Nó còn đòi đi thưa tao nữa”. “Cuốc xe giá 100.000 đồng đâu quá mắc mà đi thưa?”, PV Thanh Niên hỏi. “Mày nghĩ sao không thưa. Lúc đi xe nói giá có 5.000 đồng, rồi lấy nó 100.000 đồng bảo sao nó không tức”, S. “răng” tiết lộ.

Theo điều tra, nhóm xích lô thường nhắm đến những du khách lớn tuổi, phụ nữ, trong đó “con mồi” ngon nhất là người Nhật Bản. “Vì khách lớn tuổi và phụ nữ sẽ không dám đôi co hoặc không trả tiền. Còn người Nhật Bản thường hiền lành nên bị xích lô “chặt chém” dữ nhất, có khi vài triệu đồng cho cuốc xe không chừng”, ông V. (hành nghề xích lô chân chính hơn 30 năm), cho hay.

Sau nhiều ngày hóa trang, xâm nhập vào nhóm xích lô, chúng tôi phát hiện, để vào lãnh địa của nhóm xích lô “chặt chém” đang hoạt động, nhiều “bác tài” khẳng định phải đóng tiền bến bãi, thì mới được cho phép. Cụ thể, khu vực dinh Độc Lập, Bưu điện TP.HCM (P.Bến Nghé) và khu vực chợ Bến Thành (P.Bến Thành, cùng Q.1), được 2 nhóm xích lô phân chia địa bàn để cát cứ hoạt động.

H. “nhóc” tươi cười khi chặt chém thành công 2 du khách

Tại khu vực dinh Độc Lập và Bưu điện thành phố do nhóm của Nh. “ác” (khoảng 50 tuổi), D. “què” (48 tuổi), H. “nhóc” (khoảng 40 tuổi), Đ. “nhà hòm” (khoảng 50 tuổi), H. “già” (khoảng 60 tuổi)... đóng đô. Gần cuối năm 2019, một thành viên trong nhóm là D. “què”, đã từng bị cơ quan công an bắt giữ. Theo đó, D. “què” cùng tài xế tên V. chở 2 nữ du khách người Philippines từ dinh Độc Lập đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (đường Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM), sau đó ra tay “chặt chém” 1,7 triệu đồng. Một ngày sau, D. “què”, V. bị Công an Q.3 đưa về trụ sở làm rõ, và bước đầu thừa nhận hành vi “chặt chém” 2 du khách.

Tại khu vực chợ Bến Thành thì có nhóm của S. “răng”, T. “út chùa” (khoảng 45 tuổi), Ch. “cống” (khoảng 50 tuổi), A. “hộ bô”... trấn giữ. Hằng ngày, khoảng 9 giờ sáng, nhóm xích lô này sẽ bắt đầu đi “săn mồi”. T. “út chùa” và A. “hộ bô” thường đậu xe ở đầu đường Hàm Nghi (Q.1); còn Ch. “cống”, S. “răng” đậu xe ngay góc Lê Thánh Tôn - Phan Bội Châu (Q.1).

Tầm 11 giờ hằng ngày, nhóm xích lô chuyên “chặt chém” này sẽ đạp xe khắp các tuyến đường khu trung tâm để chèo kéo du khách đi xe. Đây cũng là thời điểm nhóm xích lô “ăn nên làm ra” nhất; đến 16 giờ, nhóm sẽ lần lượt ra về.

A. “hộ bô” chặt chém vợ chồng du khách người Úc cuốc xe ngắn với giá 100 AUD

Trưa 20.2, PV Thanh Niên đạp xích lô quanh khu vực chợ Bến Thành, tay liên tục giơ lên, miệng hô to khi thấy một nữ du khách đi ngang: “Madam xích lô?”. Thấy “người lạ” xuất hiện, nhóm xích lô cát cứ ở đây tỏ rõ thái độ không hài lòng. S. “răng” đe “lính mới” vì dám xâm lấn địa bàn: “Mày ra khu vực ngã sáu Phù Đổng (Q.1) hoặc ra khu phố Tây mà bắt khách. Chợ Bến Thành này người ta đóng tiền bến bãi hết mới được chạy mày ơi!”, S. “răng” cảnh cáo.

Chia sẻ với “đồng nghiệp”, ông K. (chạy xích lô ở khu vực chợ Bến Thành hàng chục năm nay), tiết lộ: “Tui không chịu đóng tiền “hụi chết” hằng tháng nên không được đậu xe ở chợ Bến Thành. Nhóm xích lô này đẩy đuổi, đe dọa nếu ai dám xâm lấn. Họ nói mỗi tháng phải đóng 200.000 đồng cho lực lượng chức năng, thì mới được đậu xe, rước khách ở chợ Bến Thành” (!?).

Ông V. kể đã có nhiều vụ “cướp khách” vì những tài xế mới không biết “luật ngầm”, nên vào khu vực chợ Bến Thành, hoặc dinh Độc Lập bắt khách. “Tụi nó (xích lô "chặt chém" - PV) mà phát hiện ai lạ vào bắt khách là đuổi theo chặn lại. Sau đó có thể “cướp khách”, hoặc cự cãi, xô xát, khiến cho du khách sợ hãi, rồi tìm phương tiện khác di chuyển”, ông V. tường tận.