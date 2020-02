Xích lô 'chặt chém' giữa Sài Gòn

Cung cấp chứng cứ cho công an Ngày 21.2, PV Thanh Niên liên hệ với Công an Q.1 cung cấp những thông tin, hình ảnh về nhóm xích lô “dù”, xích lô "chặt chém" ở Sài Gòn để cơ quan công an có những biện pháp xử lý. Đội cảnh sát hình sự Công an Q.1 là đơn vị trực tiếp tiếp nhận, xử lý. “Chiêu trò xích lô nói giá thấp, sau khi chở xong thì hô giá cao chúng tôi cũng đã nắm được. Anh em trinh sát sẽ rà soát, nhận diện đối tượng”, lãnh đạo Đội cảnh sát hình sự cho hay. Chiều 23.2, Công an Q.1 cho biết vẫn đang rà soát các hồ sơ, cùng hình ảnh mà PV Thanh Niên đã cung cấp để xử lý rốt ráo, không để các đối tượng chối bỏ hành vi.