Đề nghị truy tố 2 bị can tổ chức kỳ thi giả, lừa đảo hàng trăm người

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Thuật, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương, và Nguyễn Thị Hạnh (ngụ TP.Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản