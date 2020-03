Đề nghị truy tố 9 bị can trong 'liên minh' sản xuất tân dược giả

9 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Đình Lạc Thư (45 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, Phó giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy) bị đề nghị truy tố về 2 tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh ; Lê Văn Khối (60 tuổi, quê Long An, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt) bị đề nghị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

7 bị can còn lại gồm Nguyễn Đình Thái Dương (43 tuổi) và Nguyễn Đình Kính Như (37 tuổi, cả hai là em ruột của Lạc Thư), Trần Thị Châu Thanh (38 tuổi, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Thành Xuân (44 tuổi, quê Long An), Thạch Đết (28 tuổi, quê Lâm Đồng), Nguyễn Đình Bảo (34 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), Dương Văn Toản (35 tuổi, quê Nghệ An) bị đề nghị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết luận điều tra, trưa 25.7.2019, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Đình Thái Dương đang giao nhận 20 thùng (mỗi thùng 200 hộp) thực phẩm chức năng giả tại địa chỉ 64/24Z Hòa Bình, P.5, Q.11 (TP.HCM).

Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang Trần Thị Châu Thanh và Thạch Đết đang sản xuất thuốc giả. Công an xác định hộ kinh doanh Nguyễn Đình Lạc Thư tại địa chỉ nói trên là địa điểm Nguyễn Đình Lạc Thư sản xuất thuốc giả hiệu B. (thuốc lợi gan mật) và thuốc cốm hiệu X.

Cũng tại địa chỉ trên, Thư giao Nguyễn Đình Thái Dương trực điều hành sản xuất, bán tân dược, thực phẩm chức năng giả cho các đối tác. Ngoài ra, Thư sản xuất nguyên liệu bán thành phẩm dùng để làm giả các loại thuốc như: viên giải rượu, sâm nhung bổ thận, hoạt huyết dưỡng não, siro ho...

Thư hợp đồng với nhiều công ty khác để gia công các loại bao bì giấy cho sản phẩm tân dược giả của công ty mà Thư làm phó giám đốc. Các sản phẩm giả, Thư giao Nguyễn Đình Bảo, Dương Văn Toản và một số cá nhân, doanh nghiệp mang đi tiêu thụ. Thư khai nhận nguồn thực phẩm chức năng giả được lấy từ Lê Văn Khối.

Cơ quan CSĐT xác định Lê Văn Khối là người trực tiếp cung cấp số lượng lớn bao bì, vỏ hộp giấy cho Nguyễn Đình Lạc Thư đóng gói thuốc, thực phẩm chức năng giả. Khối thành lập, điều hành 3 công ty có trụ sở tại TP.HCM, Long An sản xuất các loại thuốc, thực phẩm chức năng giả để bán lại cho Thư. Khối thừa nhận từ tháng 4.2018 đến khi bị bắt đã sản xuất và giao cho Nguyễn Đình Lạc Thư các mặt hàng thực phẩm chức năng giả có thương hiệu B, X, M... Nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm chức năng giả, Khối nhập từ các công ty đối tác mang về công ty của mình cho nhân viên sản xuất.