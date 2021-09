Đề nghị truy tố bị can đốt trụ sở phòng giao dịch ngân hàng Eximbank Gò Vấp

Ngày 4.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Long (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội “hủy hoại tài sản". Long là bị can vụ đốt trụ sở phòng giao dịch ngân hàng Eximbank Gò Vấp xảy ra ngày 14.9.2020.