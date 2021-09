TP.HCM: Người dân xúc động nhận túi an sinh trao tận tay

Ngày 4.9, nhiều hộ gia đình trên địa bàn P.7, Q.Gò Vấp (TP.HCM) nhận được túi an sinh do địa phương trao tận nhà. Nhận được quà trong mùa dịch, nhiều người vui mừng, có người xúc động đến rơi nước mắt.

Chị Phạm Thị Kiều Oanh (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nghỉ buôn bán nhiều tháng nay, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Lần đầu tiên được các tình nguyện viên của P.7, Q.Gò Vấp đến tận nhà trao túi an sinh gồm nhu yếu phẩm, chị Oanh xúc động: “Thật không biết nói gì hơn, tôi mừng lắm”.

Ông Nguyễn Ngọc Thành (52 tuổi) mắt đỏ hoe khi nhận được túi an sinh

Trong khi đó, ông Hồ Hải Sơn có nhà nằm trong khu phong tỏa P.7. Dịch bệnh, cả gia đình phải nghỉ việc, không có tiền chi tiêu, cuộc sống rơi vào bế tắc. Nhận được phần quà từ chính quyền địa phương trao tặng trong thời điểm khó khăn, ông Sơn nói rất quý.

Tình nguyên viên của UBND P.7, Q.Gò Vấp, anh Ngô Thanh Giang cho biết hằng ngày anh nhận danh sách người dân cần hỗ trợ do UBND gửi xuống. Anh cùng các tình nguyện viên khác nhận quà và đi đến tận nhà dân để trao quà tận tay cho người khó khăn trên địa bàn phường.

Đi làm nhiệm vụ, các tình nguyện viên như anh Giang luôn tuân thủ 5K, đeo khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, găng tay, xịt khuẩn. “Giúp được người dân là mình vui rồi. Mong góp một phần nhỏ vào việc phòng, chống dịch, cùng thành phố và nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh”, anh Giang chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mai Quyên, Phó Chủ tịch UBND P.7, Q.Gò Vấp cho biết hiện trên địa bàn phường có 4.500 hộ có hoàn cảnh khó khăn . Chính quyền địa phương mong những túi an sinh phần nào hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. “Từ ngày 23.8 đến nay, phường đã phân phối hơn 1.800 túi an sinh. Các túi an sinh có gạo, nhu yếu phẩm, dầu ăn nước tương, thịt hộp, trứng”, bà Quyên cho biết.