TP.HCM: Túi an sinh chậm đến tay hộ khó khăn

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM, tính đến ngày 3.9, Trung tâm an sinh TP.HCM đã chuyển gần 1,5 triệu túi an sinh đến 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Tuy nhiên, thực tế, một số hộ dân khó khăn vẫn chưa nhận được túi an sinh kịp thời.

Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ phòng chống dịch.

Lý giải, ông Lê Văn Thu, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho hay UB MTTQ Việt Nam TP.HCM khi tiếp nhận hàng hóa như rau củ, gạo, lương thực thực phẩm đã phân bổ về 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức, để địa phương có kế hoạch phân bổ cho nhân dân trên địa bàn của mình. Vì vậy, theo ông Thu, việc chậm trễ cấp túi an sinh cho các hộ dân khó khăn có thể do khi túi an sinh về địa phương, chính quyền chưa phân bổ kịp đến người dân.

Thứ hai, ông Thu cũng nhìn nhận trên cơ sở rà soát của tổ dân phố cũng như ban công tác mặt trận khu dân cư.

“Chắc chắn rằng trong quá trình rà soát có thiếu sót. Vấn đề này UB MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã yêu cầu mặt trận quận, huyện và TP.Thủ Đức chỉ đạo, hướng dẫn địa phương nắm lại các hộ khó khăn, tránh thiếu sót và lọt các hộ khó khăn trên địa bàn”, ông Thu nêu.

Ngoài ra, ông Thu cho biết, Trung tâm an sinh TP.HCM đã tổ chức các lực lượng SOS chuyển hơn 9.000 phần quà và hơn 7.000 lốc sữa (đối với hộ có con nhỏ) đến hộ khó khăn thông qua các cuộc gọi đến tổng đài 1022.