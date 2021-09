TP.HCM giãn cách theo kịch bản nào sau ngày 6.9?

Phải thích nghi an toàn với dịch bệnh Gặp gỡ các nhà khoa học, chuyên gia y tế vào ngày 1.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát đi thông điệp về vấn đề phải thích nghi an toàn với dịch bệnh, chuyển đổi chiến lược chứ không thể sử dụng biện pháp phong tỏa mãi. Theo kết luận của Thủ tướng, các biện pháp giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách tại một số địa phương đang gây nhiều khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần đối với người dân. Người dân đang mong chờ từng ngày để dịch bệnh qua đi; và để thực hiện được điều đó, chúng ta phải đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh bằng tổng hòa các giải pháp hiệu quả; chúng ta không để dịch bệnh lây lan, thích nghi an toàn với dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong bằng vắc xin và thuốc, như nhiều nước trên thế giới đang thực hiện.