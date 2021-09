Hotline an sinh trong đại dịch - Kỳ 1: Muôn trùng chuyện hỗ trợ

Đường dây nóng của Trung tâm an sinh TP.HCM: (028) 38 272361 - (028) 38 293771, được chia thành nhiều nhánh. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Trung tâm an sinh quận, huyện và các điểm an sinh phường, xã để nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm. Các số liên hệ này được cập nhật trên trang Fanpage của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Tính đến tối 2.9, Trung tâm an sinh TP.HCM đã tiếp nhận 10.941 phản ánh, đã hỗ trợ giải quyết 7.672 trường hợp. Mỗi phần quà được trao đi gồm: gạo, dầu ăn, trứng, nước tương, nước mắm, bột nêm, đường, cam, rau củ, sữa… Theo thống kê, Q.Bình Tân, Q.12, H.Bình Chánh, H.Hóc Môn còn nhiều trường hợp cần hỗ trợ nhất, trong đó Q.Bình Tân nhiều nhất với 2.165 trường hợp.