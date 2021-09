TP.HCM: Công an Q.Bình Tân xuất quân hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn

Ngày 2.9, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân đã làm lễ xuất quân hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do dịch Covid-19 tại trụ sở Công an Q.Bình Tân.