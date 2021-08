Công an TP.HCM tặng quà cho người dân Nhà Bè gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Ngày 31.8, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP.HCM (PX03) phối hợp cùng Chuyên trang Công an TP.HCM, Công an H.Nhà Bè và các đơn vị liên quan tổ chức lễ xuất quân trao quà hỗ trợ những người dân nghèo, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn H.Nhà Bè.

Trong đợt giãn cách lần này, TP có kế hoạch đưa 300 tấn gạo hỗ trợ đến bà con. Công an TP.HCM cũng yêu cầu địa phương chỉ đạo rà soát, lên danh sách hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ xuất quân ngày 31.8 Bích Ngân

Đợt này, Công an TP.HCM hỗ trợ H.Nhà Bè tổng cộng 1.800 khẩu trang, 10 tấn gạo, 10 tấn rau, củ, quả các loại và 30 phần quà hỗ trợ cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Nhà Bè cũng ủng hộ 1.000 phần quà nhu yếu phẩm gồm: dầu ăn, sữa, mì gói, đường, nước mắm...

Lực lượng công an vào vị trí chuẩn bị làm lễ khai mạc buổi lễ xuất quân Bích Ngân

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thời điểm này có tính chất quan trọng, quyết định trong cuộc chiến với dịch Covid-19, đồng thời động viên tinh thần lực lượng công an, chính quyền địa phương tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn này để chiến thắng dịch bệnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ xuất quân Bích Ngân

Hiện nay, TP.HCM đang siết chặt giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó”, người dân không thể tự mua nhu yếu phẩm phục vụ đời sống. Đặc biệt, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn.

Công an TP.HCM tặng biểu trưng phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Bích Ngân

"Do đó, lực lượng chức năng tại địa phương phải thực hiện nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch , vừa tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời, đúng người khó khăn để người dân yên tâm ở nhà chống dịch”, đại tá Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh.

TP.HCM: Tổng cộng 107.216 ca Covid-19 hồi phục, trên 83% dân số được tiêm mũi 1

"Tôi vui mừng lắm..."

Khoảng 10 giờ cùng ngày, đoàn công tác do thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng công an H.Nhà Bè, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 đang thuê trọ trên địa bàn xã Long Thới.

Thượng tá Lê Văn Hải thăm hỏi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 CTV

Trung tá Đoàn Văn Sang, Trưởng công an xã Long Thới, cho biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo Ban chỉ huy Công an H.Nhà Bè, Công an xã Long Thới... bên cạnh nhiệm vụ chống dịch, Công an xã Long Thới còn đến từng hộ dân nắm tình hình an sinh xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND địa phương để hỗ trợ. Địa phương tính toán phương án chăm lo cho dân, trong đó tập trung chăm lo người dân làm thuê, lao động tự do... có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thượng tá Hải thăm hỏi, tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại H.Nhà Bè Bích Ngân