TP.HCM: Kêu gọi F0 khỏi bệnh hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người khó khăn

Sáng 31.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 (Trung tâm an sinh TP.HCM).

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM vận động, kêu gọi “người Sài Gòn thương nhau”, hàng xóm tại các địa phương chia sẻ lẫn nhau.

Đồng thời, Trung tâm an sinh TP.HCM có thể kêu gọi các F0 đã được điều trị khỏi Covid-19, đủ sức khỏe để tình nguyện tham gia, vận chuyển nhu yếu phẩm cho người khó khăn.

Các F0 đã khỏi bệnh có thể tình nguyện hỗ trợ, phục vụ tại bệnh viện, trực chốt... Từ đó, có thể huy động nguồn lực chống dịch, từng bước trả lại đúng chức năng của từng lực lượng.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Giám đốc Trung tâm an sinh TP.HCM, cho hay từ ngày 15 - 30.8, trung tâm đã tiếp nhận hơn 40 tỉ đồng gồm tiền và hàng hóa từ người dân, doanh nghiệp và một số tỉnh, thành gửi đến hỗ trợ TP.HCM.

Đồng thời, trung tâm đã chuyển đến các quận, huyện, phường, xã hơn 30 tỉ đồng, số còn lại hiện đang tồn ở các kho của trung tâm an sinh để tập kết thành một gói "combo" gửi đến cho người dân.

Phân tích các mặt thuận lợi, khó khăn, bà Châu cho hay hiện nay, trong quá trình hoạt động, Trung tâm an sinh nhận được nhiều sự hỗ trợ của tất cả ban, ngành, đoàn thể TP.HCM; MTTQ các quận, huyện và TP.Thủ Đức, từ đó góp phần chuẩn hóa các quy trình tiếp nhận, giúp các khâu tổ chức nhịp nhàng, có sự quản lý, hệ thống hóa.

Tuy nhiên, hiện nay, phía Trung tâm an sinh cũng gặp khó khăn , nhất là làm sao có sự quản lý chặt chẽ, kết nối giữa người lao động khó khăn đã có số hóa quản lý với người lao động khó khăn mới phát sinh.

Trung tâm an sinh TP.HCM đã kêu gọi được 1,8 triệu túi an sinh và mong muốn, kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ để đạt 2 triệu túi. Những túi an sinh mới sẽ chăm lo thêm cho người dân khó khăn, bên cạnh những gói hỗ trợ từ ngân sách.