TP.HCM: Nhiều trung tâm an sinh gặp khó khi phân phối nhu yếu phẩm cho người dân

Ngày 28.8, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM , Giám đốc Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 (còn gọi là Trung tâm an sinh TP.HCM), đã có buổi làm việc, khảo sát tại Trung tâm an sinh Q.4 và Q.Phú Nhuận về công tác tiếp nhận, phân phối các túi an sinh đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, Trung tâm an sinh TP.HCM đã phân bổ gần 1,8 triệu túi an sinh về 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức và phấn đấu hoàn thành vận động 2 triệu túi an sinh vào ngày 6.9.

Một túi an sinh trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, nước chấm, rau củ quả các loại, sữa… có thể giúp người dân có thể duy trì cuộc sống từ 3 - 7 ngày, sau đó các đơn vị sẽ có điều chỉnh, theo dõi.

Trung tâm an sinh Q.4 được Trung tâm an sinh TP.HCM phân phối 22.251 suất và đã chuyển đến các hộ dân 20.142 suất. Số còn lại chưa phát được, đa số rơi vào các hộ có F0 phải thực hiện cách ly y tế.

Trung tâm an sinh Q.Phú Nhuận được phân phối 23.700 suất và đã chuyển hết đến các hộ dân cần được hỗ trợ

Hàng hóa phân phối tại Trung tâm an sinh Q.Phú Nhuận MTTQ Việt Nam TP.HCM

Khi khảo sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã ghi nhận những khó khăn của hai đơn vị khi phân phối nhu yếu phẩm cho người dân. Cụ thể, khó khăn lớn nhất của các đơn vị là nguồn cung cấp thực phẩm chưa đảm bảo, nhất là mặt hàng rau xanh các loại vốn dễ bị hư hỏng trước khi đến tay người dân.

Các đơn vị cho biết mô hình “ đi chợ hộ ” cũng gặp nhiều trở ngại khi các siêu thị , nhà cung cấp không đảm bảo số lượng nhu yếu phẩm như đã thông báo trong khi nhu cầu các hộ dân đăng ký “đi chợ hộ” lại rất nhiều, phức tạp, rất khó đáp ứng.

Mặt khác, lực lượng tình nguyện viên không có giấy đi đường, không thể vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân nếu như không có lực lượng dân quân và chiến sĩ tăng cường hỗ trợ.

Các đơn vị cũng cho hay, việc đảm bảo nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng nếu TP.HCM kéo dài thời gian giãn cách xã hội sẽ còn gặp nhiều rào cản, nhất là khâu hỗ trợ người lao động tự do mất việc làm, sinh viên ở trọ… Chính vì vậy, công tác này cần vận động thêm sự chung tay của doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Bà Tô Thị Bích Châu cho hay sẽ ghi nhận các khó khăn trên, đồng thời trao đổi với Thành ủy TP.HCM và Trung tâm An sinh TP.HCM để kịp thời tháo gỡ những khó khăn của các đơn vị đang gặp phải.